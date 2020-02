Börse in Frankfurt : Dax wagt zaghaften Erholungsversuch vom Corona-Einbruch

Nach dem Rutsch um zeitweise fast 600 Punkte zum Wochenstart versucht der Dax am Dienstag eine Stabilisierung.

Avatar_shz von dpa

25. Februar 2020, 09:23 Uhr

Der Dax, der am Montag ohne Gewinner geblieben war, erholte sich im frühen Handel um 0,65 Prozent auf 13 119,73 Punkte. Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie bleibt jedoch allgegenwärtig.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte stieg um 0,86 Prozent auf 28.125,13 Punkte und der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone legte um gut ein halbes Prozent zu.

Börsianer sprechen von einer reinen Gegenbewegung nach dem Ausverkauf. Gerade die Coronavirus-Lage in Italien kann die Anleger jederzeit wieder in die Defensive treiben. Am Dienstagnachmittag trifft sich Gesundheitsminister Jens Spahn in Rom mit Amtskollegen aus Italien, Österreich, Slowenien, der Schweiz, Kroatien, Frankreich und EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Erwartet wird, dass die Minister beraten, wie sie auf die Ausbreitung von Sars-CoV-2 reagieren.