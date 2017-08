Börse in Frankfurt : Dax vor zähem Monatsende: Trump und US-Daten interessieren

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Als Belastung verwies er auf den tendenziell weiter starken Eurokurs und das Politchaos in Washington, wo US-Präsident Donald Trump an Rückhalt verliere. Am Freitag schloss der deutsche Leitindex kaum verändert um 0,11 Prozent tiefer bei 12.167,94 Punkten.

Auch Dirk Rogowski, Geschäftsführer der Veritas Investment GmbH, rät Anlegern dazu, wegen der Entwicklungen im Weißen Haus achtsam zu bleiben. «Es gilt wie immer seit November 2016 die einschränkende Bemerkung, dass der «Trumpinator» alles durcheinander bringen kann», sagt der Experte.

Anleger sorgen sich mehr denn je um die Umsetzung von Trumps zahlreichen Versprechungen. Hinzu kommen die Gefahren, die von einem möglichen neuen Säbelrasseln mit Nordkorea ausgehen können.

Rogowski sieht die neue Woche als richtungweisend für den September, der unter Anlegern gefürchtet ist. Von Statistikern historisch nachgewiesen, ist er der schwächste Börsenmonat. Daher resultiert auch die alte Börsenweisheit «Sell in May and go away, but remember to come back in September» - wonach Anleger ihr Pulver den Sommer über trocken halten und spät im September wieder zugreifen sollten.

Konjunkturseitig ist die neue Woche gut bestückt. «Momentan erwartet niemand ernsthaft böse Überraschungen, aber genau das ist der Nährboden für Marktverwerfungen», sagt Veritas-Experte Rogowski.

erstellt am 25.Aug.2017