Börse in Frankfurt : Dax verliert leicht - starkes Börsenjahr läuft ruhig aus

Am Ende eines starken Börsenjahres 2019 haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht mehr aus der Reserve locken lassen.

30. Dezember 2019, 12:02 Uhr

Da viele große Investoren ihre Bücher für 2019 bereits geschlossen haben, verlief der Handel bei niedrigen Umsätzen ruhig. Der Dax war bereits mit moderaten Verlusten in den Tag gestartet und weitete das Minus bis zum Mittag aus. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex mit 0,61 Prozent Abschlag bei 13.256,39 Punkten.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte, der noch vor dem Wochenende ein neues Hoch erreicht hatte, gab nach. Hier ging es zuletzt um 0,47 Prozent auf 28.404,44 Zähler nach unten. In Europa notierte der EuroStoxx 50 um 0,42 Prozent tiefer bei 3766,21 Zählern.

In Frankfurt wird heute verkürzt bis 14.00 Uhr gehandelt. An Silvester und an Neujahr bleibt die Börse geschlossen, bevor am Donnerstag das neue Börsenjahr eingeläutet wird. Nach dem schwachen Börsenjahr 2018 kann sich das zu Ende gehende 2019 sehen lassen. Im Dax stehen aktuell mehr als 25 Prozent Kursplus zu Buche, der größte Gewinn seit Jahren.

Dabei waren es konjunkturpolitisch gesehen keine einfachen zwölf Monate. So sorgten etwa der anhaltende Zollstreit zwischen den USA und China und die Hängepartie beim Brexit für Unsicherheit. Die Börsen indes profitierten davon, dass die Notenbanken angesichts abschwächender Konjunktursignale ihre expansive Geldpolitik wieder forcierten.

Für besonders kräftigen Auftrieb an den Handelsplätzen sorgte zuletzt vor allem die Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit und der Sieg der Tories bei der Wahl in Großbritannien. Die Wall Street eilte im Dezember von Rekord zu Rekord, während der Dax zwar ein Jahreshoch bei von 13.425 Punkten erreichte, ein neues Rekordhoch aber bislang ausblieb. Der bisherige Rekord stammt aus dem Januar 2018 und liegt bei 13.596 Zählern.