Börse in Frankfurt : Dax steigt um acht Prozent - Hoffnung im Ukraine-Krieg

Die Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien Russland und Ukraine hat den deutschen Aktienmarkt nach zuletzt herben Verlusten nach oben katapultiert.

Der Dax machte am Mittwoch mehr als 1000 Punkte gut, der deutsche Leitindex schloss auf seinem Tageshoch mit einem Plus von 7,92 Prozent bei 13.847,93 Punkten. Es war der höchste prozentuale Tagesgewinn des Börsenbarometers seit knapp zwei Jahren. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Mittwoch um 6,65 Prozent auf 30.043,97 Punk...

