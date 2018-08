Börse in Frankfurt : Dax startet richtungslos - Handelsstreit verschärft sich

Nach der jüngsten Stabilisierung hat der Dax am Donnerstag zunächst keine klare Richtung gefunden. Der Leitindex zeigte sich kurz nach der Eröffnung mit minus 0,07 Prozent auf 12.376,64 Punkten kaum verändert. Im bisherigen Wochenverlauf hat er 1,4 Prozent dazu gewonnen.

von dpa

23. August 2018, 09:19 Uhr

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat inzwischen eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem Washington am Donnerstag weitere Strafzölle für Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar in Kraft setzte, schlug Peking umgehend zurück. Eine chinesische Delegation befindet sich zwar zu Gesprächen in Washington, wegweisende Entscheidungen werden dort aber zunächst nicht erwartet.

Im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen hielt sich die Bewegung mit zuletzt minus 0,04 Prozent auf 26.672,67 Punkten ebenfalls in Grenzen. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,29 Prozent auf 2945,05 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,06 Prozent vor.