Börse in Frankfurt : Dax startet nach Panik-Donnerstag 3,5 Prozent im Plus

Der deutsche Aktienmarkt ist nach den Panikverkäufen am Vortag mit einem Plus von rund 3,5 Prozent in den Handel gestartet.

Avatar_shz von dpa

13. März 2020, 09:21 Uhr

Der deutsche Leitindex kletterte in den ersten Handelsminuten auf 9484,60 Punkte. Auch der MDax für die mittelgroßen Werte legte zu, um 3,3 Prozent auf rund 20827 Zähler.

Tags zuvor hatte die sich weiter verschärfende Coronavirus-Krise an den globalen Finanzmärkten zu massiven Verwerfungen geführt. Wie schon zu Wochenbeginn flohen die Anleger in als sicher empfundene Wertpapiere. Der deutsche Leitindex Dax, der schon zum Handelsstart um mehr als 500 Punkte auf unter 10 000 Punkte gesackt war, hatte 12,24 Prozent tiefer bei 9161,13 Punkten geschlossen. Es war auf Schlusskursbasis der zweitgrößte prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte.