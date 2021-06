Börse in Frankfurt : Dax startet mit Rekordhoch in den Juni

Mit einem Rekordhoch hat der Dax am Dienstag die zuletzt umkämpfte Marke von 15.500 Punkten hinter sich gelassen.

Frankfurt/Main | Er stieg in der Spitze bis auf fast 15.600 Punkte. Zuletzt stand er 1,07 Prozent höher auf 15.585,47 Punkte. Die Aussicht auf einen positiven Wochenstart der Wall Street nach dem Feiertag am Vortag in den USA treibe den Markt an, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.