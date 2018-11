Börse in Frankfurt : Dax startet leicht im Plus

Nach einem erneut wechselvollen Vortag und dank positiver Vorgaben der US-Börsen hat der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen eröffnet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,69 Prozent auf 11.431,56 Punkte.

von dpa

16. November 2018, 09:19 Uhr

Dennoch deutet sich für den deutschen Leitindex damit ein Wochenverlust von rund 0,8 Prozent an. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, gewann am Freitag 0,62 Prozent auf 23.904,16 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,67 Prozent auf 3211,71 Zähler nach oben.

Jenseits des Atlantik kam es am Vortag nach anfänglichen Verlusten zu einer kräftigen Erholung, die den Dow-Jones-Index um 0,8 Prozent nach oben beförderte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index schloss gar 1,8 Prozent im Plus.