Börse in Frankfurt : Dax startet leicht im Plus dank guter Vorgaben

Der Dax ist freundlich in die neue Börsenwoche gestartet. Der deutsche Leitindex stand im frühen Handel 0,48 Prozent höher bei 11.395,08 Punkten.

von dpa

19. November 2018, 09:19 Uhr

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbuchte einen Zuwachs von 0,50 Prozent auf 23.818,23 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte ähnlich deutlich zu.

Die Vorgaben von den Überseebörsen waren überwiegend positiv. So erholten sich am Montag in Tokio die Technologiewerte von ihrem jüngsten Ausverkauf. Bereits Freitag hatten Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China der Wall Street ins Plus verholfen.