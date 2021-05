Börse in Frankfurt : Dax startet im Plus - Anleger bleiben zuversichtlich

Nach einer höchst wechselhaften Börsenwoche ist der deutsche Aktienmarkt am Montag freundlich gestartet.

Frankfurt/Main | Der Dax notierte kurz nach Handelsauftakt 0,30 Prozent höher bei 15.462,96 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex um 1,4 Prozent zugelegt und damit doch noch eine leicht positive Wochenbilanz geschafft. Der Dax-Rekord bleibt damit in Reichweite. Für den MDax ging es am Montagmorgen um 0,67 Prozent auf 32.357,62 Zähler aufwärts. Der Eurozo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.