Börse in Frankfurt : Dax startet fast unverändert

Der Dax ist am Dienstag nach seiner Vortageserholung zunächst nicht in Gang gekommen. Das deutsche Leitbarometer notierte kurz nach der Eröffnung mit plus 0,01 Prozent auf 12.333,08 Punkten kaum verändert. Es zeichnet sich ein weiterer ruhiger Handelstag ab.

von dpa

21. August 2018, 09:26 Uhr

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstagmorgen um 0,14 Prozent auf 26.466,08 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,06 Prozent höher bei 2919,06 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,06 Prozent vor.