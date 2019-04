Börse in Frankfurt : Dax startet erneut etwas schwächer

Der Dax schwächelt im frühen Handel. In den ersten Minuten fiel der deutsche Leitindex um 0,13 Prozent auf 11.947,82 Punkte. Am Vortag war der Dax bereits um gut 0,4 Prozent gerutscht.

von dpa

09. April 2019, 09:30 Uhr

Auch der MDax knüpfte am Dienstag mit einem Abschlag von 0,31 Prozent auf 25.360,24 Punkte an seinen schwachen Vortag an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel außerdem um gut 0,2 Prozent. Damit folgten die Börsen einer recht lustlosen Entwicklung an den asiatischen Börsen.

Die derzeit herrschende Hoffnung auf eine baldige Lösung des US-chinesischen Handelsstreits kann den Markt derzeit nicht mehr groß stützen, hieß es. Für Zurückhaltung sorgt die anhaltende Unsicherheit im Brexit-Streit und die bald wieder beginnende nächste Runde der Quartalsberichte.