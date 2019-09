Börse in Frankfurt : Dax startet Erholungsversuch

Nach einer dreitägigen Verluststrecke hat sich der Dax etwas erholt. Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne in der ersten Handelsstunde aus, dümpelte dann aber vor sich hin.

Avatar_shz von dpa

26. September 2019, 15:26 Uhr

Am Nachmittag verblieb er so 0,44 Prozent höher bei 12.288,05 Punkten. Der Dax knüpfte damit an seine Bewegung vom Mittwochnachmittag an, als er wegen neuer Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt seine Verluste noch reduzieren konnte.

Der Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax gewann 0,56 Prozent auf 25.708,14 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,58 auf 3533,41 Zähler.

Als Kursstütze wurde am Markt auf ermutigende Aussagen von US-Präsident Donald Trump in puncto Zollstreit verwiesen. Dieser hatte in Aussicht gestellt, dass ein Deal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte.

Als größter Dax-Verlierer wurden Lufthansa-Aktien in Mitleidenschaft gezogen vom schwachen Ausblick eines Konkurrenten. Wegen einer Prognosesenkung des britischen IAG-Konzerns knüpften sie mit einem Abschlag von 2,7 Prozent an ihre Vortagsverluste an. Zum Spitzenreiter avancierte im Dax die Adidas-Aktie mit plus 2,3 Prozent.

Für Thyssenkrupp ging es im MDax um 1,2 Prozent hoch. Zu einem weiteren großen Verlierer im SDax wurde zuletzt die Salzgitter-Aktie mit einem Abschlag von 3 Prozent. Der Stahlkonzern muss seine Risikovorsorge unter anderem wegen einer zu erwartenden Kartellstrafe erhöhen und senkte daher seine Ergebnisprognose deutlich.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,60 Prozent auf minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 146,03 Punkte. Der Bund-Future legte 0,21 Prozent auf 174,41 Zähle zu.

Der Euro fiel am Donnerstag mit 1,0923 Dollar auf ein zwischenzeitliches Tief seit Mai 2017, erholte sich dann aber bis auf 1,0945 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0982 Dollar festgesetzt.