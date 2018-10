Börse in Frankfurt : Dax startet Erholungsversuch

Am letzten Handelstag einer ansonsten düsteren Börsenwoche hat die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt eine Pause eingelegt. Der Dax erholte sich im frühen Handel um 1,24 Prozent auf 11 682,16 Zähler. Für diese Woche zeichnet sich für den Dax aber noch immer ein Minus von 3,5 Prozent ab.

von dpa

12. Oktober 2018, 09:34 Uhr

Aktienstratege Manfred Bucher von der BayernLB rechnet mit einer Erholung der Kurse in den kommenden Wochen. Die Börsen hätten zuletzt ein schwächeres globales Umfeld eingepreist, während die Konjunktur in den USA jedoch weiter robust sei. Zudem dürften die Zinserhöhungen in den USA moderat ausfallen. Sorgen um steigende US-Zinsen hatten die Aktienmärkte zuletzt belastet.

In Asien schlossen die Börsen zudem mit Kursgewinnen, die vor allem in China kräftig ausfielen. Trotz des Handelskrieges mit den USA hat sich der Außenhandel Chinas im September entgegen den Prognosen belebt.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, rückte am Freitagmorgen um 1,24 Prozent auf 24 082,16 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 1,08 Prozent auf 3243,86 Punkte.