Börse in Frankfurt : Dax stabilisiert sich vor EZB-Sitzung

Am Tag vor dem Zinsentscheid durch die Europäische Zentralbank (EZB) schloss er 0,17 Prozent höher bei 12 452,05 Punkten.

Für die anderen deutschen Indizes ging es am Mittwoch stärker nach oben: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,56 Prozent auf 25 014,08 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,59 Prozent auf 2292,16 Zähler.

Mangels kursrelevanter Nachrichten sorgten vor allem Analystenstimmen für Kursbewegungen. Mit minus 2,81 Prozent waren die Aktien der Commerzbank das Schlusslicht im Dax, nachdem die UBS nicht mehr zum Kauf rät.

Bei Sixt und Rheinmetall dagegen sorgten Kaufempfehlungen der Commerzbank für Rückenwind. Titel des Autovermieters gehörten im SDax mit einem Satz nach oben um mehr als 5 Prozent zu den Favoriten. Rheinmetall gewannen im MDax 2,8 Prozent auf 88,83 Euro, womit das Rekordhoch von 90 Euro wieder in greifbare Nähe rückte.

Die Aktie der Reederei Hapag-Lloyd, die im SDax weiter von der Konsolidierungsfantasie in der weltweiten Containerschifffahrt profitierte, stieg auf ein Rekordhoch. In der Spitze kletterten die Titel bis auf 34,555 Euro und schlossen letztlich nur knapp darunter. Am Ende stand ein Aufschlag von 5,2 Prozent auf der Kurstafel.

Europaweit war das Bild noch freundlicher als beim Dax: Der EuroStoxx 50 legte um 0,62 Prozent auf 3500,27 Punkte zu. An den Länderbörsen in Großbritannien und Frankreich schlossen die Leitindizes ebenfalls mit klaren Kursgewinnen. In New York stand der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa knapp im positiven Terrain. Weiteren US-Indizes wie dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 gelangen Rekordstände.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,33 Prozent am Vortag auf 0,31 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 140,67 Punkte. Der Bund-Future bewegte sich mit plus 0,07 Prozent und 161,86 Punkten nur wenig von der Stelle. Der Eurokurs sank nach seinem jüngsten Höhenflug auf zuletzt 1,1516 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1533 (Dienstag: 1,1555) Dollar festgesetzt.

erstellt am 19.Jul.2017 | 18:30 Uhr