Börse in Frankfurt : Dax setzt Talfahrt mit moderaten Verlusten fort

Der Dax ist auch in die zweite Septemberwoche mit Verlusten gestartet. Nach einer sehr schwachen Vorwoche gab der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um weitere 0,17 Prozent auf 11 938,86 Punkte nach.

von dpa

10. September 2018, 09:40 Uhr

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, sank um 0,08 Prozent auf 26 160,85 Punkte. Der Technologie-Index TecDax hielt sich mit 0,06 Prozent auf 2914,30 Punkte im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit minus 0,01 Prozent auf 3292,90 Punkte fast unverändert.

Währungsturbulenzen in Schwellenländern, Unsicherheiten um Brexit und den anstehenden Haushaltsentwurf in Italien sowie der weiter hochbrisante Handelskonflikt hatten den Dax in der vergangenen Woche mehr als 400 Punkte oder 3,3 Prozent gekostet. Erstmals seit Anfang April war der Dax unter die Marke von 12 000 Zählern gefallen.