Börse in Frankfurt : Dax setzt Talfahrt in der neuen Woche fort

Der Dax ist auch in die zweite Septemberwoche mit Verlusten gestartet. Nach einer sehr schwachen Vorwoche gab der deutsche Leitindex am Montag im frühen Handel um weitere 0,20 Prozent auf 11935,50 Punkte nach.

von dpa

10. September 2018, 10:19 Uhr

Der Technologie-Index TecDax büßte 0,62 Prozent auf 2893,87 Punkte ein. Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, legte hingegen um 0,06 Prozent auf 26 196,58 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich ebenfalls minimal im Plus mit 0,06 Prozent auf 3296,47 Punkte.

Bislang haben der Handelskonflikt, eine Reihe von Währungsturbulenzen in Schwellenländern sowie Unsicherheiten um den Brexit und den in Italien anstehenden Haushaltsentwurf den Dax im September mehr als 400 Punkte oder 3,3 Prozent gekostet. Erstmals seit Anfang April war das Börsenbarometer dabei in der vergangenen Woche unter die Marke von 12 000 Zählern gefallen.

Die Vorgaben aus Übersee lassen die Anleger weiter vorsichtig bleiben: In China zeigten sich die Börsen erneut tiefrot, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Sonderzölle androhte. Da sich zudem die Stimmung für Technologie-Aktien spürbar eingetrübt hat, litten auch deutsche Branchenvertreter. Im Dax setzten die Infineon-Aktien ihre Talfahrt der vergangenen Woche fort. Wieder einmal waren sie Schlusslicht im Leitindex und verloren nun 1,2 Prozent.

Mit Verlusten von 1,4 Prozent für die Aktien des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor, von 1,6 Prozent für die Anteile des Wafer-Herstellers Siltronic oder gar von 3,5 Prozent für die Papiere des Ausrüsters Aixtron zeigten sich weitere Unternehmen der Chipbranche sehr schwach. Sie folgten damit den Vorgaben aus Asien, wo vor allem Aktien von Apple-Zulieferern verkauft worden waren. Auslöser waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der Apple zur Verlagerung von Teilen seiner Produktion in die USA aufgefordert hatte.

Den Spitzenplatz im Dax nahmen dagegen mit plus 2 Prozent die Aktien der Commerzbank ein. Hintergrund sind neuerliche Übernahmespekulationen.