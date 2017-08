Börse in Frankfurt : Dax setzt Erholung den dritten Tag in Folge fort

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Gestützt auch von Kursgewinnen an den US-Börsen schloss der Dax mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 12 263,86 Punkte und knüpfte so an seine Gewinne der vergangenen zwei Handelstage an.