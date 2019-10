Börse in Frankfurt : Dax schwankt um 12.000 Punkte

Der Dax hat sich nach einem sehr schwachen Oktober-Auftakt zum Wochenstart etwas stabilisiert. Der Leitindex schwankte wenig verändert um die 12.000 Punkte, die er am Freitag in einer kurzen Erholungsphase in letzter Minute zurückerobert hatte.

07. Oktober 2019, 12:28 Uhr

Gegen Mittag gab der Leitindex knapp um 0,08 Prozent auf 12.003,71 Punkte nach. Unter den mittelgroßen deutschen Werten war der Abschlag etwas größer, der MDax fiel um knapp ein halbes Prozent auf 25.414,20 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab mit 3444,55 Zählern ähnlich leicht nach wie der Dax.