Börse in Frankfurt : Dax schließt mit Plus - Sattes Minus im 1. Quartal

Am deutschen Aktienmarkt hat die Covid-19-Pandemie für ein historisch schwaches erstes Quartal gesorgt. Der deutsche Leitindex Dax ging am Dienstag nach einem schwankungsreichen Tag zwar mit einem Plus von 1,22 Prozent bei 9935,84 Punkten aus dem Handel.

Avatar_shz von dpa

31. März 2020, 18:18 Uhr

Über der Marke von 10.000 Punkten konnte er sich dabei aber nicht halten. Seit Jahresbeginn hat der Index damit satte 25 Prozent an Wert verloren. Allein im März wurde ein Minus von mehr als 16 Prozent verbucht.

Der MDax beendete den Handel mit einem Plus von 1,89 Prozent auf 21.040,71 Punkte. Auch hier steht ein Quartalsverlust von mehr als einem Viertel zu Buche.

Am Morgen hatten unerwartet robuste chinesische Konjunkturdaten für Unterstützung gesorgt. Später waren die Vorgaben in den USA ebenfalls dank überraschend stabiler Konjunkturdaten positiv. Die britische Bank HSBC empfiehlt den Anlegern allerdings, sich angesichts der Beruhigung nach dem Corona-Crash nicht zu sehr in Sicherheit zu wähnen. Auch wenn die Kurserholung bei Investoren Optimismus geweckt habe, dass das Schlimmste vorbei sei, sollte noch nicht von einer Bodenbildung gesprochen werden, bemerkte HSBC-Marktstratege Alastair Pinder.