Börse in Frankfurt : Dax schließt im Plus

Die Hoffnung auf ein weiterhin moderates Wirtschaftswachstum in den USA hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag gestützt.

Avatar_shz von dpa

19. September 2019, 17:49 Uhr

Die Anleger interpretierten die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der US-Notenbank (Fed) positiv, so dass der Leitindex Dax 0,55 Prozent auf 12.457,70 Punkte gewann. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte stieg um 0,56 Prozent auf 26.092,42 Punkte.

Die US-Notenbank hatte am Vorabend wie erwartet den Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte reduziert. Weitere Zinssenkungen zur Stützung der Wirtschaft aber stellte Fed-Chef Jerome Powell nicht konkret in Aussicht, was als Hinweis auf die nach wie vor robuste Konjunktur in den Vereinigten Staaten verstanden wurde.