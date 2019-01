Börse in Frankfurt : Dax schließt im Minus - China-Sorgen belasten

Nach dem neuerlichen Kurssprung vom Freitag haben die Anleger an der Börse am Montag erst einmal Luft geholt.

von dpa

28. Januar 2019, 17:53 Uhr

Der zuletzt auf dem höchsten Stand seit Anfang Dezember angekommene Dax fiel zu Wochenbeginn um 0,63 Prozent auf 11.210,31 Punkte. Ein schwacher Handelsstart an den US-Börsen war dem hiesigen Handel am Nachmittag eine zusätzliche Last. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 1,00 Prozent auf 23.584,43 Punkte nach.

Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht die Aktienmärkte weiter im Spannungsfeld zwischen Handelsstreit und Brexit. Als Hauptbelastung galt am Markt, dass sich bei der in den USA angelaufenen Berichtssaison vermehrt die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Zollbarrieren gegen China zeigen.