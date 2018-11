Börse in Frankfurt : Dax sackt weiter ab

Die Anleger haben dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn erneut den Rücken gekehrt. Druck kam vor allem am Montagnachmittag in die Handelsräume, nachdem die Börsen in den USA - allen voran Aktien aus der Technologiebranche - schwach gestartet waren.

von dpa

19. November 2018, 17:59 Uhr

Der deutsche Leitindex Dax büßte 0,85 Prozent auf 11.244,54 Punkte ein. Er hatte bereits in der vergangenen Woche 1,6 Prozent verloren. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 1,24 Prozent auf 23.407,69 Zähler. Europaweit ergab sich überwiegend ein ähnliches Bild.

Nach wie vor drückten Sorgen um die künftige Wirtschaftsentwicklung in der Europäischen Union angesichts der aktuellen Turbulenzen um den Entwurf des Brexit-Abkommens auf die Stimmung. Im März 2019 wollen die Briten die EU verlassen. Ein ungeregelter Austritt wäre Experten zufolge für alle Beteiligten nachteilig.