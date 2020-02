Börse in Frankfurt : Dax sackt wegen Coronavirus-Krise um vier Prozent ab

Alarmstimmung am deutschen Aktienmarkt: Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hat den Dax mit voller Wucht getroffen.

Avatar_shz von dpa

24. Februar 2020, 15:09 Uhr

Der deutsche Leitindex knickte bis zum frühen Nachmittag um 3,93 Prozent auf 13.045,91 Punkte ein und bewegte sich damit auf dem tiefsten Niveau seit Anfang Februar. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sackte um 4,10 Prozent auf 27.794,19 Punkte ab. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone verlor 3,8 Prozent.

In China ist die Zahl der Toten durch das Virus zuletzt sprunghaft gestiegen, und auch Südkorea ist zunehmend betroffen. Immer mehr Sorgen bereitet den Investoren mittlerweile die erste größere Verbreitung des Virus in Europa: So stieg die Anzahl der Infizierten in Italien übers Wochenende. In der Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi südlich von Mailand zu Sperrzonen erklärt.

Vor diesem Hintergrund nahm die Unsicherheit an den Finanzmärkten spürbar zu. Der Goldpreis stieg auf einen siebenjährigen Höchststand und die Ölpreise gerieten unter Druck. In Asien ging es zum Wochenstart besonders an Südkoreas Börsen deutlich nach unten.

In Deutschland gerieten vor allem Aktien konjunktursensibler Sektoren unter Druck. Am Dax-Ende brachen die Papiere der Fluggesellschaft Lufthansa um mehr als 8 Prozent ein. Auch Autowerte mussten deutliche Einbußen hinnehmen. Für BMW, Daimler und Volkswagen (VW) ist China der wichtigste Einzelmarkt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,44 Prozent am Freitag auf minus 0,48 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,22 Prozent auf 145,25 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,39 Prozent auf 175,62 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,0818 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0801 (Donnerstag: 1,0790) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9258 (0,9268) Euro.