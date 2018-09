Börse in Frankfurt : Dax rutscht in Richtung 12.000 Punkte ab - Bayer belastet

Der Dax ist heute weiter in Richtung der 12.000-Punkte-Marke abgerutscht. Enttäuschende Quartalszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer, der fortdauernde Handelsstreit sowie Währungsturbulenzen in Schwellenländern und Haushaltsprobleme in Italien drückten auf die Stimmung der Anleger.

von dpa

05. September 2018, 12:23 Uhr

Nachdem der deutsche Leitindex in den vorangegangenen Handelstagen bereits unter 12.400 Zähler gesackt war, fiel er gegen Mittag um 0,97 Prozent auf 12.091,43 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax, gab um 0,77 Prozent auf 26.346,00 Punkte nach. Auch der TecDax drehte ins Minus und verlor 0,70 Prozent auf 2965,39 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 1,2 Prozent ein. «Wenn Anfang August noch von einer deutlichen Abkühlung die Rede war, so muss nun von der beginnenden Herbstzeit gesprochen werden», meinte Commerzbank-Experte Christoph Geyer.

Die höchsten Verluste verzeichneten die Bayer-Aktien mit einem Minus von 2,2 Prozent auf 78,10 Euro, womit sie keine vier Euro mehr von ihrem tiefsten Stand seit fünfeinhalb Jahren entfernt sind. Im bisherigen Jahresverlauf büßten die Papiere rund ein Viertel an Wert ein. Nicht nur die vorgelegten Zahlen wurden kritisch beurteilt. Der Ausblick, der erstmals den übernommenen US-Saatgutkonzern Monsanto enthält, kam am Markt ebenfalls nicht gut an. Zu den Verlierern zählten zudem die Anteile von SAP, Deutscher Telekom und Covestro.