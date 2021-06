Börse in Frankfurt : Dax pendelt unter Rekordhoch auf und ab

Das Auf und Ab des Dax unterhalb des Rekordhochs aus der vergangenen Woche hat sich am Donnerstag fortgesetzt.

Frankfurt/Main | Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte legte der deutsche Leitindex in den ersten Handelsminuten um knapp ein halbes Prozent auf 15.525 Punkte zu. An der Wall Street war der Leitindex Dow Jones Industrial am Vorabend im späten Handel ins Minus gerutscht. Die asiatischen Börsen zeigten sich ohne klare Richtung. Die Marktteilnehmer blieben nervös angesi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.