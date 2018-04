Börse in Frankfurt : Dax pendelt sich im Plus ein

Der Dax hat sich nach langem Hin und Her für einen vorsichtigen Erholungsversuch entschieden. Negativ aufgenommene Unternehmenszahlen bremsten zwar den Leitindex. Ab Mittag bewegte er sich dann aber zumindest in freundlichem Terrain.

von dpa

26. April 2018, 15:19 Uhr

Zuletzt legte er um 0,17 Prozent auf 12.443,86 Punkte zu. Der Mittelgroße-Werte-Index MDax legte um knapp ein halbes Prozent auf 25.658,16 Punkte zu. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es gar um 1,15 Prozent auf 2596,26 Punkte nach oben. Auf europäischer Bühne stand der EuroStoxx 50 ebenfalls in der Gewinnzone.

Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert bei rekordtiefen null Prozent belassen. Auf Unternehmensseite sahen die Anleger im Dax bei aktuellen Zahlenvorlagen viel Schatten: Allen voran ging es für die Papiere der Lufthansa sehr deutlich um fast 7 Prozent bergab. Nur wenig besser erging es den Covestro-Aktionären, die bei ihren Papieren einen Abschlag von knapp 3 Prozent einstecken mussten.

Nach einem überraschend schwachen ersten Quartal ging es bei der Deutschen Bank wechselhaft zu. Am Aktienmarkt gewannen die Skeptiker die Oberhand. Die Aktien fielen zuletzt um 1,25 Prozent. Der Lichtblick im Dax war der Autosektor: Allen voran kletterten Volkswagen nach guten Konzernzahlen um 2,4 Prozent. Die gesamte Branche erhielt Rückenwind von neuen Spekulationen über einen gelockerten Zugang zum wichtigen chinesischen Automarkt.

Der Eurokurs bewegte sich in Reichweite von seinem Vortagsniveau. Zuletzt wurden 1,2205 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,2185 US-Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,44 Prozent am Vortag auf 0,42 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 139,68 Punkte. Der Bund-Future legte leicht um 0,16 Prozent auf 158,02 Punkte zu.