Börse in Frankfurt : Dax ohne Schwung

Nach einem bisher recht schwachen Wochenverlauf hat der Dax am Freitag etwas zugelegt.

Frankfurt/Main | In der ersten Handelsstunde gewann der Leitindex 0,25 Prozent auf 13.922,25 Punkte. Damit steht er aber deutlich unter seinem in der vergangenen Woche erreichten Rekord bei 14.169 Punkten. In der laufenden Woche ging es bislang um 0,9 Prozent abwärts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.