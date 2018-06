Börse in Frankfurt : Dax nimmt wieder Fahrt auf

Der Deutsche Aktienmarkt hat dank positiver US-Vorgaben zur Wochenmitte wieder Boden gutgemacht. Die Italien-Krise und der anstehende G7-Gipfel hielten jedoch die Gewinne in Grenzen.

von dpa

06. Juni 2018, 12:21 Uhr

Der Dax notierte zum Mittag 0,55 Prozent höher bei 12.857,55 Punkten. Am Dienstag war der Leitindex zeitweise um 1,2 Prozent geklettert, bevor das Plus nahezu komplett zusammengeschmolzen war.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann 0,66 Prozent auf 26.866,15 Zähler. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,32 Prozent auf 2840,69 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben.

Dürr-Aktien schnellten nach der Ankündigung einer Übernahme in den USA mit plus 4,3 Prozent an die Spitze des MDax. Der Maschinenbauer hatte mitgeteilt, das Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox für 110 Millionen Euro kaufen zu wollen.

Ein Minus von 7,3 Prozent auf 104,20 Euro verzeichneten die Sixt-Aktien in Reaktion auf eine Privatplatzierung. Die Familie Sixt trennte sich von etwas mehr als einer Million Aktien und senkte damit ihren Anteil von 61,6 auf 58,3 Prozent. In diesem Jahr sind die Sixt-Aktien bereits um rund 50 Prozent geklettert und damit immer noch bester SDax-Wert.

Fresenius-Titel waren mit einem Kursgewinn von 3,3 Prozent Spitzenreiter im Dax. Zuvor hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux die Aktien des Medizinkonzerns hochgestuft. Aktien der Deutschen Telekom stiegen um 0,8 Prozent. Das US-Analysehaus Bernstein Research hatte das Kursziel angehoben.