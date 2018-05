Börse in Frankfurt : Dax nimmt Kurs auf 12.900 Punkte

Am deutschen Aktienmarkt hält der jüngste Aufwärtstrend an. Der Dax nahm Kurs auf 12.900 Punkte.

von dpa

07. Mai 2018, 11:51 Uhr

Gegen Mittag legte der Leitindex um 0,34 Prozent auf 12.863,57 Punkte zu. Der Handel verläuft in recht ruhigen Bahnen, da am Finanzplatz London Feiertag ist und hierzulande von der Berichtssaison nur wenig Impulse kommen. Sie nimmt am Dienstag wieder Fahrt auf.

Der MDax gewann am Montag 0,58 Prozent auf 26.531,56 Punkte. Für das Technologiewerte-Barometer TecDax ging es mit plus 1,32 Prozent deutlicher hoch auf 2732,54 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte mit minus 0,02 Prozent auf 3549,87 Punkten nur wenig verändert.

«Setzt sich der positive Trend in den Bilanzzahlen diese Woche fort und bleibt der Euro schwach, steht einer Rally des Dax in Richtung 13.000 Punkten nichts im Weg», glaubt Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Der Euro kostete zuletzt 1,1929 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung war am Freitag auf den tiefsten Stand seit Ende Dezember gefallen. Ein nachgebender Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen verbessern.

Bester Dax-Wert waren am Montag die Anteile des Chipherstellers Infineon, die mit plus 2,7 Prozent ihre Gewinne vom Freitag ausbauten. Marktbeobachter verwiesen auf eine derzeit gute Stimmung in der Halbleiterbranche.

Top-Wert im MDax waren die Papiere der Start-up-Schmiede Rocket Internet mit plus 2,8 Prozent nach Aktienrückkäufen. Nach Vorlage von Geschäftszahlen gewannen die Aktien der Hannover Rück knapp 0,8 Prozent auf 118,30 Euro. Sie markierten zuvor ein Rekordhoch bei 122,20 Euro.