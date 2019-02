Börse in Frankfurt : Dax nimmt Fahrt auf - Anstieg auf fast 11 300 Punkte

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag Fahrt aufgenommen. Nach einem trägen Handelsauftakt legte der deutsche Leitindex Dax bis zur Mittagszeit um 1,09 Prozent auf 11.298,61 Punkte zu.

von dpa

05. Februar 2019, 12:25 Uhr

Der MDax, der Index für mittelgroße Unternehmen, gewann 0,66 Prozent auf 23.949,26 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte zugleich um 0,67 Prozent vor.

Die Aktien von Infineon stiegen nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftsquartal um 0,5 Prozent. Einerseits war der Jahresauftakt des Chipherstellers nach den Worten von JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande etwas besser als erwartet verlaufen. Andererseits wurde am Markt auch auf die eingetrübten Geschäftsaussichten geschaut.

Die Papiere des Zahlungsdienstleisters Wirecard erholten sich weiter, nachdem sie in der vergangenen Woche um 35 Prozent abgestürzt waren. Vorwürfe in der Zeitung «Financial Times» wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten in Singapur waren der Auslöser gewesen.

Am Montag ging das Unternehmen dann in die Erklärungsoffensive. Die Vorwürfe seien unbegründet, es gebe keinerlei Beweise, hieß es. Nach einem Kurssprung von rund 14 Prozent zum Wochenstart ging es nun um 6,3 Prozent nach oben.

In der Luftfahrtbranche richten sich die Blick derweil auf die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania. Erst Ende Oktober 2017 hatte Air Berlin den Flugbetrieb eingestellt. Den größten Teil der Air Berlin hatte die Lufthansa übernommen. Deren Aktien legten nun um 1,1 Prozent zu.