Börse in Frankfurt : Dax nimmt Anlauf auf weiteren Rekord

Nach der Kursrally der vergangenen Woche ist die Frankfurter Aktienbörse weiter in Rekordlaune. Doch angesichts der Coronavirus-Infektionszahlen warnen Experten vor Rückschlägen.

Frankfurt/Main | Nach der Kursrally der Vorwoche ist der Dax freundlich in die neue Woche gestartet. Im frühen Handel notierte der deutsche Leitindex 0,34 Prozent höher bei 14.552 Punkten. In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie am Donnerstag mit einem Höchststand von 14.595 Punkten gekrönt und war am Freitag etwas abgebröckelt. In der abgelaufene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.