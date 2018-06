Börse in Frankfurt : Dax nach Rückschlag leicht erholt

Eine verhalten freundliche Stimmung herrschte am deutschen Aktienmarkt. Nach dem heftigen Kursrutsch zum Wochenbeginn erholte sich der Dax am späten Vormittag um 0,33 Prozent auf 12.310,30 Punkte.

von dpa

26. Juni 2018, 12:10 Uhr

In den vergangenen sieben Handelstagen war der Dax um mehr als 6 Prozent abgesackt. Der sich zuspitzende weltweite Handelskonflikt hatte die Nerven der Börsianer strapaziert und die Kurse belastet.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,36 Prozent auf 3381,30 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,59 Prozent nach oben auf 25.999,36 Punkte. Der TecDax erholte sich mit 0,91 Prozent auf 2758,43 Punkte etwas stärker.

Einige der größten Kursverlierer vom Montag lagen in der Erholung nun vorn. So verteuerten sich Aktien von Infineon um 1,4 Prozent, nachdem sie tags zuvor um mehr als 5 Prozent abgesackt waren. Auch Linde-Aktien, die am Vortag stark unter Druck geraten waren, erholten sich um 1,1 Prozent.

Investoren setzten in der Erholung teils auf defensive Aktien. So lagen die Papiere von Beiersdorf, RWE und Eon im Dax auf den vorderen Plätzen mit Kursgewinnen von 1,3 bis 3,0 Prozent. Versorger und Konsumgüterhersteller gelten als Unternehmen mit auch in Krisenzeiten recht stabilen Erträgen.

Daneben bewegten Analystenkommentare die Kurse: Aktien von ProSiebenSat.1 profitierten von einer Hochstufung durch die Bank UBS und rückten um 2,8 Prozent vor. Eine Verkaufsempfehlung der Citigroup drückte den Kurs des Windturbinenherstellers Nordex um 5,2 Prozent nach unten. Das Bankhaus Lampe riet bei Aktien von Sixt zum Kauf, was den Kurs um 2 Prozent nach oben trieb.