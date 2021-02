Börse in Frankfurt : Dax nach Rekord noch moderat im Plus

Am deutschen Aktienmarkt sind am Montag einige Rekorde gepurzelt.

Frankfurt/Main | Sowohl der Leitindex Dax als auch der Index der mittelgroßen Werte MDax und der Nebenwerteindex SDax erreichten im frühen Handel Höchststände. Am späten Vormittag ließ der Schwung derweil wieder etwas nach. Der Dax lag zuletzt 0,21 Prozent im Plus be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.