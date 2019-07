Börse in Frankfurt : Dax mit moderaten Gewinnen vor EZB-Zinsentscheidung

Kurz vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der Dax seine jüngsten Gewinne ausgebaut.

von dpa

25. Juli 2019, 09:33 Uhr

Der deutsche Leitindex rückte im frühen Handel am Donnerstag um 0,34 Prozent auf 12.565,47 Punkte vor. Der MDax legte um 0,22 Prozent auf 26.348,19 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog noch etwas deutlicher an.

Nicht zuletzt die Erwartung unterstützender Maßnahmen der großen Notenbanken befeuert gegenwärtig die Aktienkurse. So dürfte die EZB am Nachmittag ihre jüngsten Signale einer Lockerung der Geldpolitik nach Einschätzung von Experten bekräftigen. Mit einer Zinssenkung rechnen die meisten Experten an diesem Donnerstag aber noch nicht.