Börse in Frankfurt : Dax legt leicht zu

Der Dax hat am Dienstag leicht zugelegt. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,20 Prozent höher bei 12.443,77 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,12 Prozent auf 26.156,14 Punkte vor.

von dpa

13. März 2018, 12:14 Uhr

Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,42 Prozent auf 2724,54 Zähler hoch. Im Plus stand auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit 0,34 Prozent. Die Energieversorger sehen weiter im Blick, nachdem sie bereits zum Wochenauftakt wegen der anstehenden Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy und ihrer Aufteilung unter Eon und RWE Schlagzeilen gemacht hatte.

RWE kehrte im vergangenen Geschäftsjahr nach einem Milliardenverlust 2016 wieder in die Gewinnzone zurück. Die Papiere legten als zweitbester Dax-Wert um mehr als 1 Prozent zu. Am Vortag hatten sie mehr als 9 Prozent dazugewonnen. Auch Eon überzeugte mit seinen jüngsten Geschäftszahlen und dem Ausblick; die Aktien gewannen an der Dax-Spitze fast 6 Prozent. Die Eon-Aktien waren am Vortag mit einem Aufschlag von mehr als 5 Prozent aus dem Handel gegangen.

Abermals Schlusslicht im Dax waren die Anteile von ProSiebenSat.1 mit einem Abschlag von mehr als 2 Prozent. Die Aktien des Medienkonzerns steigen am Montag in den MDax ab.

Eine Hochstufung von «Halten» auf «Kaufen» durch das Bankhaus Lampe ließ die Aktien des im MDax notierten Kupferkonzerns Aurubis an der Index-Spitze um mehr als dreieinhalb Prozent steigen. Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie enttäuschte dagegen die Anleger mit seinem Jahresausblick. Die Aktien verloren mehr als 5 Prozent und landeten damit auf dem letzten Platz im MDax.

Schwach mit einem Minus von mehr als dreieinhalb Prozent auf 110,70 Euro präsentierten sich zudem die Papiere der Hannover Rück nach der Bekanntgabe endgültiger Jahreszahlen.