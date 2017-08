Börse in Frankfurt : Dax leidet unter starkem Euro und schwachen Quartalszahlen

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,32 Prozent tiefer bei 12 142,21 Punkten. Noch am Dienstag hatte der Dax einen Erholungsversuch mit Kursen von in der Spitze knapp über 12 300 Punkten gestartet, diesen aber rasch wieder abgebrochen.

Der MDax der mittelgroßen Werte zeigte sich am Donnerstag mit minus 0,02 Prozent auf 24 793,50 Punkten nur wenig verändert. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,31 Prozent auf 2262,26 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte quasi unverändert.

Der Euro kostete zuletzt 1,1863 US-Dollar, nachdem er am Vorabend erstmals seit Anfang 2015 über 1,19 Dollar gestiegen war. Eine starke Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen von Unternehmen aus dem Euroraum schmälern.

Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Allein aus dem Dax gewährten acht Konzerne Einblicke in die Bücher. Schlusslicht im Dax mit einem Abschlag von mehr als 3 Prozent waren die Anteile von Siemens. Ein Händler sagte, der Industriekonzern habe die Erwartungen an das dritte Geschäftsquartal insgesamt verfehlt. Weit vorne im Dax waren die Anteile der Merck KGaA mit einem Plus von 1,3 Prozent. Zwar machte dem Pharma- und Chemiekonzern im zweiten Quartal im wichtigen Flüssigkristallgeschäft die zunehmende Konkurrenz zu schaffen, doch für Analysten kam dies nicht überraschend. Deutsche Telekom und BMW notierten nach Quartalszahlen ebenfalls im Plus.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,02 Prozent auf 141,02 Punkte vor. Der Bund-Future gewann 0,20 Prozent auf 163,15 Punkte.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 15:07 Uhr