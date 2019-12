Börse in Frankfurt : Dax leicht im Plus - Anleger bleiben vorsichtig

Das Auf und Ab am Aktienmarkt hat sich am Freitag mit moderaten Gewinnen für den Dax fortgesetzt. Der deutsche Leitindex legte bis zur Mittagszeit um 0,21 Prozent auf 13.082,01 Punkte zu, was auf Wochensicht aktuell allerdings einen Verlust von 1,2 Prozent bedeutet.

06. Dezember 2019, 12:12 Uhr

Marktexperten sprachen von einer leichten Risikoscheu der Anleger, da Mitte Dezember womöglich neue US-Strafzölle gegen China in Kraft treten könnten.

Der MDax gewann am Freitagmittag 0,06 Prozent auf 27.166,73 Zähler. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, rückte um 0,34 Prozent vor.

Immer neue, widersprüchliche Meldungen zum Zollstreit der beiden weltgrößten Volkswirtschaften hatten den Dax in dieser Woche auf Achterbahnfahrt geschickt. Zeitweise war er dabei auch wieder unter 13.000 Punkte gesackt.

Unter den Einzelwerten im Dax richtete sich das Interesse besonders auf FMC und die Lufthansa. Die Aktie des Dialysespezialisten gab nach einer Abwertung um 1,3 Prozent nach. Die Papiere der Lufthansa gehörten indes angesichts einer positiven Analyse zu den Dax-Favoriten mit plus 1,5 Prozent.

Im MDax war das Papier von Carl Zeiss Meditec nach endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 Schlusslicht mit minus 8,4 Prozent.