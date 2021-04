Börse in Frankfurt : Dax leicht im Minus

Leichte Verluste auf einem hohen Niveau haben am Dienstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt.

Frankfurt/Main | Einen Tag vor der Sitzung der US-Notenbank Fed wagten sich die Investoren nicht aus der Deckung. Der Leitindex Dax gab am frühen Nachmittag um 0,22 Prozent auf 15.262 Prozent moderat nach. Die Stimmung an den Börsen sei von Unsicherheit geprägt, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus Activtrades. Der MDax der mittelgroßen deutschen Titel not...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.