Börse in Fankfurt : Dax leicht im Minus

Ein Stimmungsdämpfer aus China hat den Dax nach moderaten Anfangsgewinnen etwas ins Minus gedrückt. Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,33 Prozent auf 12.867,78 Punkte - im frühen Handel hatte er noch zurückhaltenden Aussagen der US-Notenbank Fed getrotzt.

Avatar_shz von dpa

31. Oktober 2019, 12:05 Uhr

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zuletzt um 0,78 Prozent auf 26.187,53 Punkte bergab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,32 Prozent auf 3608,88 Zähler.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Verhandlungskreisen im Handelsstreit erfuhr, bezweifelt China, dass unter US-Präsident Donald Trump eine langfristige Einigung mit den USA zu erzielen sei. Am frühen Morgen hatte schon der staatliche Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie gezeigt, wie sehr diese unter den Spannungen beider Länder leidet. Der für Meldungen zum Handelsstreit sehr sensible Dax gilt bei Charttechnikern angesichts der jüngsten Rally ohnehin als anfällig für Rückschläge. Für den heute endenden Monat Oktober steuert er aber immer noch auf ein sattes Plus von rund dreieinhalb Prozent zu.

Die US-Währungshüter hatten am Mittwochabend zwar wie schon erwartet zum dritten Mal in Folge die Zinsen gesenkt. Sie sendeten aber klare Signale für eine Pause der geldpolitischen Lockerung. Notenbankpräsident Jerome Powell nannte als Bedingung, dass es keine unerwartete und drastische Veränderung der konjunkturellen Entwicklung geben dürfe.

Im Dax waren die Aktien des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer mit erneuten Gewinnen von fast drei Prozent Favorit der Anleger. Händler werteten Aussagen des renommierten Mediators und Experten in Entschädigungsfragen Ken Feinberg in einem Interview mit dem «Handelsblatt» positiv. Er bezweifelt, dass die gestiegene Zahl von Klagen in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken durch glyphosathaltige Unkrautvernichter einen Vergleich schwieriger und teurer für die Leverkusener macht.

Beim Energieversorger Eon sorgte eine neue Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies für ein knapp zweiprozentiges Kursplus.

Derweil standen Aktien aus der Autobranche unter Druck: Ungeachtet der Fusionspläne von PSA und Fiat Chrysler zählten Volkswagen, Daimler und BMW sowie der Zulieferer Continental zu den größten Verlierern. Zuletzt waren die Titel der exportabhängigen Branche überwiegend stark gelaufen, was sie für die jüngsten Nachrichten aus China besonders verwundbar machte.

Sonst wurde das Geschehen am deutschen Aktienmarkt weiter von der laufenden Berichtssaison dominiert. Mangels Dax-Mitgliedern mit Zahlen standen nun vor allem Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe im Fokus.