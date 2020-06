Börse in Frankfurt : Dax leicht im Minus - Anleger nun vorsichtiger

Nach Kursgewinnen im frühen Handel ist dem deutschen Aktienmarkt die Luft ausgegangen. Gegen Mittag notierte der Leitindex Dax 0,19 Prozent im Minus bei 12.293 Punkten.

Avatar_shz von dpa

17. Juni 2020, 12:17 Uhr

Zunehmende Spannungen rund um den Konfliktherd Nordkorea und die Ausbreitung des Coronavirus in Peking könnten Anleger wieder vorsichtiger agieren lassen, erklärten Händler. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte notierte am mit 0,19 Prozent im Plus bei 26.107 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,07 Prozent moderat im Minus.

Unter den Einzeltiteln standen die Aktien der Lufthansa im Rampenlicht. Die Airline warnte nach einer Anteilsaufstockung durch den Großaktionär Heinz Hermann Thiele vor einem Scheitern des milliardenschweren staatlichen Rettungspaketes.

Dies würde bedeuten, dass die Lufthansa möglicherweise zeitnah zur Hauptversammlung ein insolvenzrechtliches Schutzschirmverfahren beantragen müsste, hieß es. Hintergrund sind Aussagen Thieles in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», in denen er Kritik am geplanten Einstieg des Bundes geäußert hatte. Zuletzt stand die Lufthansa-Aktie ein halbes Prozent im Plus.

RWE-Aktien profitierten an der Dax-Spitze mit einem Plus von gut zwei Prozent von zwei positiven Analystenkommentaren. So sprachen die Banken HSBC und Berenberg Kaufempfehlungen für die Papiere des Stromkonzerns aus. Quartalszahlen des US-Software-Entwicklers Oracle konnten die Kurse von SAP und der Software AG nicht befeuern. Während Oracle-Aktien am Vorabend gestiegen waren, traten SAP auf der Stelle und Software AG gaben leicht nach.

Aktien von Hugo Boss verloren gut ein Prozent. Bei Börsianern kommt der designierte Konzernlenker Daniel Grieder, der zuvor Chef von Tommy Hilfiger war, zwar gut an. Einige Analysten monierten aber, dass Grieder sein Amt erst Mitte kommenden Jahres antreten wird. Starke Quartalszahlen des Online-Modehändlers Boohoo stützten die Aktien des Wettbewerbers Zalando. Der Kurs rückt um 2,4 Prozent vor.