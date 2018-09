Börse in Frankfurt : Dax leicht im Minus: Anleger halten vor Fed-Sitzung still

Kurz vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank hat sich der deutsche Aktienmarkt kaum bewegt. Der Dax lag im frühen Handel mit 12.364,85 Zählern leicht im Minus.

von dpa

26. September 2018, 10:05 Uhr

Marktexperten rechnen vor der Sitzung der Fed am Abend nicht mehr mit größeren Kursausschlägen. Eine weitere Erhöhung der US-Leitzinsen gilt unter Börsianern als ausgemacht. Wichtig sind daher vor allem die Signale für den weiteren Kurs der Fed.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel trat mit einem Minus von 0,04 Prozent auf 26.085,71 Zähler auf der Stelle. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag ebenfalls nahezu unverändert bei 3419,26 Punkten. Leichten Rückenwind gaben am Mittwoch die starken Festlandsbörsen in China. An der Wall Street war der Dow Jones Industrial indes noch etwas weiter von seinem Rekordhoch vom Freitag zurückgefallen.

Verkauft wurden erneut die Papiere des Automobilsektors, belastet weiterhin von der Gewinnwarnung von BMW am Vortag. Aktien von BMW, Daimler, Volkswagen und Continental büßten zwischen 0,7 und 1,2 Prozent ein. Im MDax gaben erneut die Papiere der Zulieferer Osram und Schaeffler nach.

Adidas verloren 0,4 Prozent. Hier drückte eine laut Analysten schwache Gewinnprognose des Kontrahenten Nike für das laufende Quartal etwas auf die Stimmung. Papiere der Deutschen Börse verloren 0,6 Prozent, belastet von einer Abstufung durch das Bankhaus Lampe.

Im SDax der kleineren Börsentitel lagen die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA mit einem Plus von 2,4 Prozent vorn. Sie profitierten wie schon am Dienstag davon, dass nach 17 Jahren Planung die Vertiefung der Elbe nun beginnen kann. Damit könnte künftig noch größere Schiffe den Hafen anlaufen.