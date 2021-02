Börse in Frankfurt : Dax legt zu

Auch am zweiten Tag im Monat Februar haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt zugelegt.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax stieg am Dienstag in den ersten Handelsminuten um 0,51 Prozent auf 13.706 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Morgen um 0,86 Prozent zu auf 31.712 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann knapp ein Prozent. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.