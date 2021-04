Börse in Frankfurt : Dax legt zu - Deutsche Bank überzeugt

Vor mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed hat der Dax zur Wochenmitte wieder die Marke von 15.300 Punkten in Angriff genommen.

Frankfurt/Main | Mit einem Plus von 0,43 Prozent rückte der Leitindex in der ersten Handelsstunde auf 15.300,43 Punkte vor. Die Quartalszahlen der Deutschen Bank überzeugten die Anleger. In der Vorwoche hatte der Dax mit 15.501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Das Vorpreschen vor der US-Leitzinsentscheidung sei gleichwohl erstaunlich, nachdem in den ...

