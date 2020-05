Börse in Frankfurt : Dax legt etwas zu - Mehrere MDax-Werte mit Rekordhoch

Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt setzt sich fort: Auf die Verluste zur Wochenmitte folgten am Donnerstag Erholungsgewinne. Am frühen Nachmittag legte der Dax um 0,97 Prozent auf 10.709,45 Punkte zu.

Avatar_shz von dpa

07. Mai 2020, 15:14 Uhr

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,1 Prozent. Für den MDax ging es um 2,63 Prozent auf 23.689,51 Punkte nach oben. Im deutschen Index der mittelgroßen Werte erklommen die Anteilsscheine von vier Unternehmen dabei neue Höchststände.

Unter den vorgelegten Quartalsberichten des Tages befanden sich auch die der beiden Dax-Mitglieder Munich Re und HeidelbergCement. Die Allianz und im MDax die Hannover Rück schütten ihre Dividenden aus, weshalb ihre Kurse nur auf den ersten Blick schwächelten.

Die Aktien der Munich Re legten trotz weggebrochener Gewinne im ersten Quartal um 1,8 Prozent zu. Ein Händler lobte die «starke Solvenzquote» des Rückversicherers, die Auskunft über die Eigenmittelausstattung gibt. Um 2,9 Prozent abwärts ging es dagegen für die Anteilsscheine von HeidelbergCement. Zwar ging der Umsatz des Baustoffherstellers weniger stark zurück als befürchtet, doch nun muss gespart werden. Die Dividende wurde gekürzt.

Eine Flut von Geschäftsberichten erreichte den Markt vor allem aus dem MDax. Zugleich gab es dort gleich einige Aktien, die inmitten der Corona-Krise auf neue Rekordhochs kletterten. Neben Delivery Hero, die bis über 86 Euro zulegten und Hellofresh, die bis auf 38,58 Euro stiegen, waren dies Teamviewer und Zalando. Zahlen hatte nur Zalando vorgelegt. Als ein Krisengewinner rechnet der Internet-Modehändler 2020 mit einem deutlichen Umsatzanstieg, woraufhin die Zalando-Aktien zuletzt mit knapp 12 Prozent im Plus standen.

Teamviewer stiegen um knapp 3 Prozent. Morphosys ragten neben Zalando als Spitzenwert im MDax heraus und stiegen um rund 11 Prozent. Das half, um die im Corona-Crash erlittenen Verluste wieder komplett wettzumachen. Das Biotechnologieunternehmen meldete für das erste Quartal einen Umsatzsprung.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,54 Prozent am Vortag auf minus 0,49 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 145,10 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,05 Prozent auf 173,49 Punkte zu. Der Kurs des Euro fiel unter 1,08 US-Dollar. Am frühen Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0780 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0807 Dollar festgesetzt.