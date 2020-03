Börse in Frankfurt : Dax knüpft an Vortagesgewinne an

Fredrik von Erichsen

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Abschluss des von der Corona-Krise geprägten Quartals seine Vortageserholung zunächst fortgesetzt. Avatar_shz von dpa

31. März 2020, 09:24 Uhr Positive Vorgaben kommen von der späten Kurserholung im US-Handel am Vorabend sowie von unerwartet robusten Konjunkturdaten aus China. In den ersten Handelsminuten notierte der Dax 1,65 Prozent höher bei 9977,74 Punkten. Für das erste Quartal deutet sich für den Leitindex damit jedoch immer noch ein kräftiger Verlust von rund 25 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 2,24 Prozent auf 21.113,50 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund 1,1 Prozent. zur Startseite

Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen

Nachrichtenticker Nord-News News Sport WELT Mehr Nord-News Mehr News Mehr Sport Mehr aus aller Welt