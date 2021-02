Börse in Frankfurt : Dax kaum verändert - Rekordhoch in Reichweite

Zum Ende einer starken Börsenwoche halten sich Anleger in Deutschland vor neuen US-Arbeitsmarktdaten eher zurück.

Frankfurt/Main | Trotz neuer, wenngleich knapper Rekorde an der Wall Street und der Nasdaq-Börse trat der Dax am Freitag in den ersten Handelsminuten mit 14.057 Zählern quasi auf der Stelle. Auf Wochensicht steht ein Aufschlag von etwa viereinhalb Prozent zu Buche. Das ...

