Börse in Frankfurt : Dax kann Marke von 14.000 Punkten nicht halten

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger unsicher.

Frankfurt/Main | Der Dax überwand am Donnerstag zwar locker wieder die Hürde von 14.000 Punkten, doch dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 0,18 Prozent auf 13.949,94 Punkte nach, und auch im MDax bröckelte das Plus. Zuletzt le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.