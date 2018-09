Börse in Frankfurt : Dax kämpft um die 12.000 Punkte-Marke

Der Dax ist zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder unter die Marke von 12.000 Punkten gesackt. Bis zur Mittagszeit fing sich der deutsche Leitindex allerdings ein wenig und legte um 0,36 Prozent auf 12.084,31 Punkte zu.

von dpa

06. September 2018, 12:28 Uhr

Auch der Leitindex der Eurozone drehte in die Gewinnzone. Rückenwind kam von der Wall Street, wo sich zuletzt ein freundlicher Auftakt abzeichnete.

Der MDax stabilisierte sich mit plus 0,17 Prozent auf 26.297,81 Punkte. Der Technologie-Index TecDax erholte sich leicht um 0,31 Prozent auf 2921,60 Zähler. Tags zuvor hatte er noch belastet durch eine schlechte Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq mehr als 2 Prozent eingebüßt.

Der internationale Handelskonflikt und die Währungskrisen in einigen Schwellenländern blieben wesentliche Themen. Das im Juli auf etwas über 50 Milliarden US-Dollar gestiegene US-Handelsdefizit befeuerte laut Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets die Sorgen. Es wüchsen damit Befürchtungen, dass es weitere Zölle geben könnte.

Unter den Einzelwerten im Dax rückten die Aktien des Versorgers RWE mit plus 2,4 Prozent an die Spitze. Eine große Branchenstudie der Investmentbank HSBC gab Auftrieb. Die Anteile von Infineon, die bereits tags zuvor zu den Schlusslichtern im Leitindex gezählt hatten, fanden sich erneut am Dax-Ende. Sie gaben um weitere 2,2 Prozent nach. In den USA hat sich die Stimmung für die Technologiebranche nach den jüngsten Rekordläufen wieder eingetrübt.

Die Anteile des Zahlungsabwicklers Wirecard, die in rund zwei Wochen in den Dax aufsteigen, gewannen im TecDax 3 Prozent. Die Commerzbank-Aktien, die dafür wie erwartet in den MDax absteigen, verloren zugleich 0,4 Prozent. Am Vorabend hatte die Deutsche Börse die Ergebnisse ihrer neuen Index-Regeln mitgeteilt und die Aufsteiger und Absteiger für Dax, MDax, SDax und TecDax bekannt gegeben.