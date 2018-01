Börse in Frankfurt : Dax steigt dank Wall Street klar über 13.000 Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

04.Jan.2018

Zum Handelsende stand der deutsche Leitindex 1,46 Prozent höher bei 13.167,89 Punkten. Damit knüpfte er an seine Vortagsgewinne an. Die kleine Schwächephase zum Ende des starken Börsenjahres 2017 und zum Auftakt des neuen Jahres rückte damit etwas in den Hintergrund.

Die deutschen Nebenwerte-Indizes legten ebenfalls zu: Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,35 Prozent auf 26.748,83 Zähler, und der TecDax legte um 0,98 Prozent auf 2622,38 Punkte zu. Damit bewegt sich der Technologiewerte-Index wieder auf dem Niveau von Anfang 2001. Der SDax der gering kapitalisierten Werte stieg sogar auf ein Rekordhoch und schloss 0,82 Prozent im Plus bei 12.167,12 Zählern.